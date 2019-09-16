"الأعلى للإعلام" يرسل مخصصات بدل التدريب إلى نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المخصصات المالية بدل التدريب والتكنولوجيا لنقابة الصحفيين. ووصلت مخصصات البدل إلى النقابة، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة سيتم بدء الصرف خلال الأسبوع الجاري من ماكينة الصراف الآلي.

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