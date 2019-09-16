محافظ القاهرة: القيادية السياسية تولي منظومة النظافة اهتمامًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة الجديدة.
وأضاف عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، أنه يوجد تنسيق تام وكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القاهرة من أجل الإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة.
وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالاهتمام بتطبيق منظومة النظافة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع في القريب من أجل مناقشة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
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