محافظ القاهرة: الأحياء بطيئة في تنفيذ ملف طلاء واجهات المباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يوجد بطئ شديد من جانب الأحياء في تنفيذ ملف طلاء واجهات العقارات والمنازل وذلك على الرغم من الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف، وتوجيهاته بتكثيف العمل فيما يتعلق به.

ووجه عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، نوابه للمناطق الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية) ورؤساء الأحياء والبلغ عددهم 38 حيًا، بالعمل بشكل مكثف على هذا الملف، منتقدًا غيبا طلاء الكثير من واجهات المباني على الدائري وكذلك المظهر السيء للمباني التي تم طلائها.