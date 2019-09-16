التراس يستقبل رئيس اتحاد الغرف الألمانية لتفعيل اتفاقية التصنيع والتصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور"اريك شفايتزر" رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من رموز الصناعة الألمانية، والسفير خالد جلال مساعد وزير الخارجية والمرشح سفيرا لمصر بألمانيا، في زيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وأهمية دور مصر المحوري بالمنطقة العربية والأفريقية.

وحسب بيان، اليوم، أوضح "التراس" أن تلك الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الخبرات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع، مشددا علي أهمية المنافسة بقوة للتصدير للمنطقة العربية ودعم التصنيع في القارة الأفريقية وفتح منافذ للتصدير لعدد 56 دولة في أفريقيا، الذي يمثل هدفا استراتيجيا للهيئة العربية للتصنيع في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

كما أشار إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع الخبرات الألمانية العالمية وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات متعددة ومنها إدارة المخلفات والتحول الرقمي والمدن الذكية ومجالات التصنيع المختلفة، لافتا إلي بحث الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة وكبرى الشركات الألمانية، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء انعقاد المنتدى العربي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.