رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بحضور مدير مكتب المنظمة في القاهرة، والسفير ياسر حسن، مستشار مدير عام المنظمة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها المنظمة على مدار المائة عام الماضية، في دعم قضايا العمل والعمال بكل دول العالم، مشيرًا إلى حرصه على المشاركة في أبريل الماضي بالاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المنظمة، وألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديرًا لجهود المنظمة حول العالم، وعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة العمل الدولية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال الاجتماع جهود الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، وقرر الرئيس السيسي هذا العام رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعي وتحسين أحوال معيشة العمال، كما توصلت الحكومة لتسويات فيما يخص ملف المعاشات وما ارتبط بها من تشابكات مالية، بما يحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم.

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كما أشار رئيس الوزراء إلى التعديلات الأخيرة فى قانون النقابات العمالية.

من جانبها، رحبت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية بما تبنته مصر من إصلاحات فى ملف العمال، سواء ما يتعلق بالبعد الاجتماعى أو التعديلات التشريعية.

كما جددت التزام المنظمة بالعمل مع مصر فى كافة المجالات التى تحظى باهتمام مصر والمنظمة، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن لمصر فى هذا الملف.