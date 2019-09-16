محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قالت مصادر قضائية، إن النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، سيتقلد منصبه رسيمًا، الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري، وفق القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ مهام عمله على الفور.
وأدي المستشار "الصاوي، اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نائبا عاما لمدة 4 سنوات مقبلة، فيما تمنى له الرئيس السيسي التوفيق، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساوة، مع أهمية العمل المتواصل.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها "لمصراوي"، أن أحد الملفات التي ستكون في أولية مهام النائب العام الجديد، البت في انتدابات رؤساء محاكم الاستئناف للعمل بالنيابة العامة، لتقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى لندبهم لمدة سنة.
وأوضحت المصادر، أن المستشار "الصاوي"، سيكون ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات. حسب ما نص عليه قانون السلطة القضائية في تشكيل مجلس القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: المستشار "الصاوي" يبدأ مهامه نائبا عاما وعضوا لمجلس القضاء الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.