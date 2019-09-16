مصادر: المستشار "الصاوي" يبدأ مهامه نائبا عاما وعضوا لمجلس القضاء الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قالت مصادر قضائية، إن النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، سيتقلد منصبه رسيمًا، الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري، وفق القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ مهام عمله على الفور.

وأدي المستشار "الصاوي، اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نائبا عاما لمدة 4 سنوات مقبلة، فيما تمنى له الرئيس السيسي التوفيق، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساوة، مع أهمية العمل المتواصل.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها "لمصراوي"، أن أحد الملفات التي ستكون في أولية مهام النائب العام الجديد، البت في انتدابات رؤساء محاكم الاستئناف للعمل بالنيابة العامة، لتقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى لندبهم لمدة سنة.

وأوضحت المصادر، أن المستشار "الصاوي"، سيكون ضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات. حسب ما نص عليه قانون السلطة القضائية في تشكيل مجلس القضاء.