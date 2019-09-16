"الداخلية": إحباط تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية في ميناء الإسكندرية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب "ستة ملايين" عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري التابعة لقطاع أمن المنافذ، أفادت بقيام إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة طنطا (بمحافظة الغربية)، باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن (كتب وورق حراري) داخل إحدى الحاويات – على خلاف الحقيقة – وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

وأصافت الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد " 6,000,000 " ستة مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالي 22 طن).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.