ضبط 4 أشخاص أجبروا آخرين على توقيع ايصالات أمانه بسبب خلافات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أربعة أشخاص لقيامهم بإكراه أخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقهم.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أربعة مواطنين مقيمون بدائرة القسم، بتضررهم من "4 أشخاص -3 شركاء وعامل بمحل لبيع الهواتف المحمولة" لقيام المشكو في حقهم بالحضور لمسكن أحدهم واصطحابه إلى محل سكن باقي المُبلغين وإكراههم على توقيع 17 إيصال أمانة على بياض بسبب وجود خلافات مالية بين المشكو في حقهم وشقيق المجني عليهم "تاجر هواتف محمولة".

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "17 إيصال أمانة مذيلة بتوقيع المجني عليهم".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيق المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.