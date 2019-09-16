ضبط مالك مطبعة لقيامه بتقليد وترويج العلامات التجارية المقلدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك مطبعة لقيامه بتقليد وترويج العلامات التجارية المقلدة واصدار المطبوعات الخاصة بالمنتجات مجهولة المصدر.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "مالك مطبعة كائنة بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة" بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات مجهولة المصدر منسوبة للعديد من الشركات العالمية وخاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل وبيعها للسماسرة على أنها المنتج الأصلي "على خلاف الحقيقة" مما يسبب ذلك أضرار مادية لتلك الشركات فضلاً عن الأضرار الصحية لمستخدمي تلك المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "فني طباعة – مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة -سبق اتهامه في قضيتين "مطبعة بدون ترخيص، إتلاف"، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا " مباني، ضرب".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على 25 ألف و750 غلاف عبوة دوائية لعقاقير مختلفة الأنواع، 6 تفويضات منسوب صدورها لبعض شركات الأدوية-مزورة بالكامل".

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.