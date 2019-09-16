ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين "حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي "50 ألف جنيه" من أصل مبلغ "70 ألف جنيه" مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
أكدت التحريات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها "حداد -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية -سبق اتهامه والحكم عليه في 3 قضايا "شيك، تبديد، إيصال أمانة " والمحكوم عليه فيها بالحبس أربعة سنوات وشهرين" وأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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