أمن الجيزة يداهم مصنع أستروكس ويضبط 6 تجار مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة حملات مكبرة لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 500 جرام لمخدر الهيروين، 750 جراما لمخدر الحشيش، 720 جراما لمخدر الأستروكس، 3096 قرصا مخدرا، و3 قطع أسلحة نارية و25 طلقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد، خطف، مخدرات"؛ لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش عيار 12مم و22 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

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ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية ألقوا القبض على مسجل خطر سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنتا 500 جرام، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم و3 طلقات إضافة إلى ميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وفي العجوزة، أمكن ضبط شخصين أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، والثاني سائق "توك توك"؛ يتاجران في المواد المخدرة، وذلك حال ترددهما على منطقة أرض اللواء، وبحوزتهما 3096 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم لقيامه بتصنيع مخدر الأستروكس بمسكنه وبحوزته 200 جرام مسحوق خام لمادة الأستروكس المخدر، 320 لفافة تحوي مسحوق مادة الأستروكس المخدر وزنت 520 جراما ومبلغ مالي.

وفي العجوزة أيضا، أمكن ضبط سيدة لاتجارها في المواد المخدرة، وذلك حال ترددها على منطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتها 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 750 جراما، وهاتفي محمول.