"جهاز DVR ونص مليون جنيه".. تفاصيل ضبط المتهمين بالسطو المسلح مكتب بالإسماعلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة السطو المسلح على مكتب خاص بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على قرابة نصف مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المواطنين بقيام ثلاثة مجهولين بالدخول إلى المكتب الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم، وتهديده بسلاح أبيض وسرقة) مبلغ مالي قدره"452 ألف جنيه"، جهاز لاب توب، عدد 3 هواتف محمولة، شاشة كاميرات، جهاز DVR ) وفروا هاربين .

وأضافت الداخلية في بيانها؛ تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (6 عاطلين – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" - مقيمين بدوائر "قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية ، مركزي شرطة أبوصوير والقنطرة غرب).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها بمديريتي أمن (الإسماعيلية، قنا) أسفرت عن ضبط خمسة منهم .. وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 219 ألف جنيه، والمسروقات)، جهاز لاب توب، شاشة، كاميرات، جهاز DVR ، بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار، و3 أسلحة بيضاء، سيارة فان، دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب والذى قام بالتخطيط لارتكابها نظراً لسابقة علمه باحتفاظ العاملين بالمكتب الخاص بالشركة بمبالغ مالية كبيرة لكونه مقيم بذات المنطقة الكائن بها ذلك المكتب باستخدام السيارة الفان المضبوطة (قيادة وملك أحدهم) والدراجة النارية (ملك وقيادة أحدهم) وقيامهم باقتسام المبلغ المستولى عليه فيما بينهم وتحصل المتهم الهارب على مبلغ (150 ألف جنيه).

وأضاف المتهمين بقيامهم بالتخلص من الهواتف المحمولة الثلاث المستولى عليها بإتلافها خشية تتبعهم وإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقي المبلغ المالي.