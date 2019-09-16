تجديد حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت نيابة امن الدولة العليا، تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحققت النيابة مع المتهم في وقت سابق، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة له، وأمرت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق أن عضو حركة حسم الإرهابية عبد الرحمن خالد محمود، هو منفذ حادث الانفجار أمام معهد الأورام وهو متهم هارب في أحد القضايا عام 2018 والمسماة بـ"طلائع حسم".

وقالت الوزارة في بيان رسمي- آنذالك- إن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبطها.

وضبطت الأجهزة الأمنية حسام عادل أحمد محمد (حركي - معاذ) وهو أحد عناصر الرصد والدعم، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصر التنفيذ، والمدعو إبراهيم خالد محمود (شقيق الانتحاري) والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى تكليفات من كوادر حسم بالخارج.

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وأوضحت الوزارة أن شقيق الانتحاري إبراهيم خالد محمود أرشدهم عن مكان اختباء الإرهابي الهارب إسلام محمد قرني (سبق اتهامه في قضية تصنيع متفجرات وإتلاف محولات الكهرباء) الذي بادر بإطلاق النار على القوات وتمكين الأول من الهرب فتم التعامل معهما ما أسفر عن مقتلهما.

وأضافت أنه أمكن من خلال ملاحقة باقي عناصر الخلية الإرهابية الهاربة عن تحديد وكرين اتخذتهما للاختباء والانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية؛ أحدهما بمدينة إطسا في الفيوم وباستهدافه حاولت العناصر الإرهابية بإلقاء عبوات متفجرة على القوات فتم التعامل معهم ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من الخلية الإرهابية.

وعثر بحوزتهم على 5 سلاح آلي و2 بندقية خرطوش و5 عبوات متفجرة معدة للاستخدام وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات.

وبمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة فأسفر التعامل معهم عن مقتل 7 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.