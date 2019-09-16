أخبار مصر | "الخليج 365" ترصد ألوان الترميمات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومصادر: "هي الأصلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" ترصد ألوان الترميمات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومصادر: "هي الأصلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت وزارة الآثار حالة من النقد الشديد خلال الأيام الماضية، بسبب الترميمات الجارية في المتحف المصري بالتحرير، حيث قامت الشركة المنفذة للترميم بدهان حوائط المتحف الداخلية بلون أحمر طوبي وهو ما استنكره عدد من العاملين بالحقل الأثري، وآخرين من المهتمين بالشأن الأثري.

وتوالت المنشورات المنددة باللون على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء صفحات الـ"فسبوك" أو منصات "تويتر"، وهو الأمر الذي دفع كاميرا الخليج 365 لاستقصاء الأمر وعمل جولة ميدانية في المتحف المصري بالتحرير للوقوف على الحقائق، حيث أن القاعدة الثابتة تقل أنه لا يمكن الحكم على الأشياء من مجرد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسة "الخليج 365" عددا من الصور للمناطق التي تم طلاؤها باللون الأحمر، وهو لون لو أردنا الدقة "الطوبي الأحمر"، ولم نلاحظ علامات استهجان أو استياء من جمهور زائري المتحف، سواء الأجانب أو المصريين.