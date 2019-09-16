أخبار مصر | رئيس نادي دبي للصحافة: تطوير شامل للجائزة لتشمل الأعمال الرقمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي دبي للصحافة: تطوير شامل للجائزة لتشمل الأعمال الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منى غانم المري رئيس نادي دبي للصحافة، عن إعداد النادي لخطة تطوير شاملة لجائزة الصحافة العربية، لتشمل الإعلام الرقمي وليس فقط المطبوع.

وأضافت في لقاء نظمته نقابة الصحفيين، اليوم، لوفد من نادي دبي للصحافة، أن النادي يسعى من خلال المنتدى، لطرح مواضيع جديدة وفئات جديدة في جائزة الصحافة العربية، والمنتدى منصة لطرح الأفكار، ويرغب في تجارب عالمية.

وتابعت: "التدريب مهم جدًا، والتعامل مع النقابات والاتحادات عام أيضًا، وسيحتفل المنتدى في نوفمبر المقعامه العشرين وسينتقل الى مبنى جديد يتضمن ندوات وورشات تدريب على مستوى الاقليمي والعربي".

وأعربت "المري" عن سعادتها بمقترح تخصيص جائزة للصحافة الفلسطينية، باعتبارهم أكثر العرب الذين يسقط منهم ضحايا سيتم طرحها في المنتدى في مارس، متابعة: "لا نتدخل كنادي أو كدولة الإمرات لأي أجندات في الجائزة، لكن له جهاز مستقل تمامًا، فأتمنة ألا نخلط السياسة بهذا القطاع الهام جدًا".

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وكانت نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، لقاء. مفتوحًا مع نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، بمقر النقابة، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.

كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، وعدد من كبار الكُتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.

ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".

وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

