أخبار مصر | ماذا قال "البرلمان" عن خطة الحكومة لتحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال 2021؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال "البرلمان" عن خطة الحكومة لتحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال 2021؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "إسماعيل"، أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أيضًا تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعافي الاقتصاد الوطني مع روشتة الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية، ولفت النائب البرلماني إلى أن نسبة النمو المرتفعة وقدرها ٨٪ لن تكون هدفًا صعبًا في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليًا وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف مشاريع الطاقة وغيرها في مصر.
وعلى هامش كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهداف رفع معدل النمو الاقتصادي، بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول 2022.
رئيس مجلس الوزراء، أوضح أنه ذلك في ظل الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري، والذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.
وأورد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.