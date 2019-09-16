أخبار مصر | ياسر رزق: مُرحب بالصحفيين القطريين في جائزة دبي للصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر رزق: مُرحب بالصحفيين القطريين في جائزة دبي للصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن منتدى دبي للصحافة له جانب آخر غير الجائزة؛ حيث من الممكن من خلال الأعمال المُقدمة أن يعد تقرير عن حالة الصحافة العربية، يعطي مؤشر لمكامن القوة ومناطق الضعف.

وأضاف خلال زيارة لوفد النادي لنقابة الصحفيين، اليوم: "يمكن أن يكون هناك نوع من توحيد المصطلحات، كما أن هذا الجمع لنجوم الصحافة والإعلام في مصر والإمارات يدل على العلاقات بين الشعبين، والتقارب الشديد في المزاج العام والسياسية العامة للدولتين".

وتابع: "طول الوقت نتحدث عن أن أزمة الصحافة اقتصادية وصناعية، ليس مهمًا إنتاج المواد الخام، المهم أن يكون المحتوى مصري وعربي وليس أجنبي، دائمًا نلصق أسباب المشكلة بالآخرين، لكن السبب الرئيسي هو ضعف مستوى الصحفيين والصحف من حيث الفن الصحفي والمتعة".

وأشار "رزق" إلى أنه باعتباره عضو مجلس إدارة جائزة دبي، فإن الصحفيين القطريين مُرحب بهم للمشاركة في الجائزة، متابعًا: "لا يوجد خلاف بيننا وبين الشعب القطري، الخلاف حول ممارسات للنظام الحاكم في قطر".

ولفت إلى ضرورة توحيد المصطلحات، وهو أمر يرجع للجنة التدريب، مؤكدًا أنه لا يجوز صناعة ورق الصحف في دول ذات درجة حرارة مرتفعة.

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وكان بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.

كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.

ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

