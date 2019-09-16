أخبار مصر | تفاصيل اجتماع الوزير مع شركتي "سيمنس وتاليس" لكهربة إشارات السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع الوزير مع شركتي "سيمنس وتاليس" لكهربة إشارات السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع وفدي شركتي سيمنس وتاليس العالميتين، وحضر اللقاءين رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

هدف الاجتماعين:

جاءت الاجتماعات بهدف متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة والمتعلقة بكهربة الشارات خطوط السكك الحديدية، وبحث إمكانية التعاون في الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال السكك الحديدية بمصر.

لقاء الوزير مع شركة سيمنس:

شهد لقاء الوزير مع وفد شركة سيمنس ما يلي:

- مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع خط سكة حديد الغردقة سفاجاقنا الأقصر للركاب والبضائع.

- مشروع ازدواج خط المنصورة دمياط وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع.

- تعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

- متابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد)، ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214كيلومترا والذي تنفذه الشركة.

- التأكيد على أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية.

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- المشروع سيساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، بما يساهم في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

اجتماع الوزير مع وفد تاليس:

وشهد اجتماع الوزير الثاني مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية ما يلي:

- بحث الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة على خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.

- التأكيد على أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان.

- تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة.

- تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للركاب.

- إدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

- تسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

- وجه الوزير رئيس هيئة الطرق والكباري بالبدء الفوري للتعاقد مع استشاري لتصميم كوبري للسيارات والمشاة ليكون بديلا لمزلقان أبوحمص لسرعة البدء في تنفيذه.