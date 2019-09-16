أخبار مصر | برلماني: الرئيس نجح في إفشال جميع مُخططات تشتيت المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس نجح في إفشال جميع مُخططات تشتيت المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحديث الواضح والصريح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصرى العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خلال مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة بالتاريخي.

وقال السويدي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى إفشال جميع المخططات التى كانت تهدف الى تشتيت المصريين من خلال بث الاكاذيب والسموم ضد مصر وقائدها وجيشها الباسل، مُشيرًا إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت منصة تواصل هامة للغاية بين الرئيس السيسى والشعب المصري بكل فئاته وليس الشباب المصرى فقط حيث يتابعه الكثيرون عبر شاشات التلفزيون ومختلف وسائل الاعلام المصرية والإقليمية والدولية، مُذكرًا أن أحاديث الرئيس تلقى اهتماما كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين لانه نابع من قلب الرئيس السيسى الى شعبه، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس السيسى تحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جموع المصريين فالرئيس السيسى له مكانة وشعبية كبيرة فى قلوب وعقول كل المصريين.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى إعلام واع وقادر على التعامل مع الجيل الرابع من الحروب لينجح في إيصال الحقيقة إلى الناس وتكون لديه القدرة على دحض وافشال جميع محاولات قوى الشر والظلام والارهاب وكشف وتعرية أكاذيبهم وسمومهم ضد مصر وشعبها، مُشيدًا بجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" التي عقدت ضمن المؤتمر وأهمية ما قدمته للشعب وخاصة للشباب من شرح لكيفية تركيب الأخبار وخلق الشائعات وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي عليهم موضحا ان هذه الجلسة تم تقديمها بأسلوب جديد نجح في رفع الوعي لدى الكثيرين وستكون لها اثارها الإيجابية على المصريين وقدرتهم على مواجهة الإشاعات والأكاذيب والسموم التى توجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأعرب السويدي عن ثقته الكاملة فى قدرة المصريين على تحقيق النجاح ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يحظى بثقة كبيرة وبلا حدود من الرأى العام المصرى الذى اصبح على وعى وإدراك كاملين بالحرص الكبير من الرئيس السيسى على تحقيق امال وطموحات مصر وشعبها.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 3 جلسات خلال المؤتمر، الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.