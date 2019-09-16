أخبار مصر | أولياء أمور طلاب مدرسة المستقبل للغات يزينون فصول أبنائهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور طلاب مدرسة المستقبل للغات يزينون فصول أبنائهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور يواصلون الاستجابة للمبادرة التي أطلقها الاتحاد العام الماضي، بعنوان "ادعم تعليم مصر"، للمساهمة في بناء مدارس وفصول جديدة وتزيينها للقضاء علي الكثافة والمساهمة في تطوير تعليم أبنائهم بمشاركة مسئولي المدارس.

وأضافت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريحات صحفية، أن بعض أولياء أمور طلاب مدرسة المستقبل الرسمية للغات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، قاموا بجمع مبلغ 10 جنيهات بإحدي الفصول، وقاموا بدهان الديسكات والحوائط وتنظيف الفصل، ووضع لوحات ووسائل تعليمية علي الحوائط.

وأكد أولياء الأمور والطلاب، حرصهم على ظهور الفصل بأحسن صورة تحت إشراف سلوى أبو العز، معلمة بالمدرسة، وعاطف عبد الوهاب، مدير المدرسة، ومقدمين الشكر لكلا من المشاركين في الفعالية المجتمعية وهم: عبير الأدهم، وفاطمة هشام، ونورا مجدى، وهم معلمات بالمدرسة، والطلاب: زياد شريف، وماذن، وأحمد عبد الرحمن، وعمرو عصام، وبيريهام عبد الرحمن، وتغريد محمد سعد، مريم شريف، ومقدمين الشكر لإدارة مدرسة المستقبل.

ولفتت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أهمية المشاركة المجتمعية من قبل أولياء الأمور مع مدارس أبنائهم، وتطويرها وتزيينها بأبسط الأمور.

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في تصريحات سابقة، إن مواد الصف الأول والثاني الثانوي، الإضافية تُحمل على بنك المعرفة، وأن هذا العام هو الأخير لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، والمقبل لن يتم طباعة أي كتب للصفوف الثانوية.



الوزير نوه بأن التابلت من المقرر توزيعه على دفعات تبدأ نوفمبر وتنتهي ديسمبر، لطلاب الصف الأول الثانوي الجدد وسيتم شراء ٦٥٠ ألف جهاز تابلت.

وأوضح أن الصف الثاني الثانوي، فطلابه سيستخدمون الجهاز نفسه، والذي تم توزيعه عليهم في الصف الأول.



وأردف طارق شوقي، أنه سيتم وضع جداول الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي، من الآن، وأن هناك ٤٥٠ مدرسة، لم تعمل إلكترونيا حتى الآن، ومن المقرر أن يتم عمل بنية تحتية لهذه المدارس حتى تكون ٢٥٠٠ مدرسة جاهزة إلكترونيا.

واستطرد، أن الامتحان والتصحيح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، سيكون إلكترونيا داخل المدارس التي يمتحن بها الطلاب، وكل عام سيكون هناك امتحانين.