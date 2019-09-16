أخبار مصر | المتحف الإسلامي يعلن فعاليات أسبوع الملتقى السابع للفنون

وجاء ذلك تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف، وهو عبارة عن برنامج توعوي تثقيفي تدريبي حول التراث المصري عبر العصور، ويستهدف طلاب كليات الآثار والفنون الجميلة والتطبيقية وكل المهتمين بالشأن الأثري.

وفي هذا الإطار، افتتح الدكتور ممدوح عثمان، مدير متحف الفن الإسلامي، السبت الماضي، الفعاليات الأولى للملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، حيث قام هو والدكتور محمد الديب رئيس الجمعية المصرية لفنون الاربيسك ونخبة من أساتذة الجامعات بافتتاح معرض للفنون التشكيلية بعنوان "الكتابات والزخارف التراثية" ومعرض للحرف التقليدية التراثية، ومعرض الفن التشكيلي جاء بمشاركة 42 فنانًا تحت قيادة الفنان محمود الببلاوي.

وفي اليوم الثاني انطلقت عدة ورش عمل حول الفنون التراثية في أشغال الأرابيسك، وفنون الزخارف النباتية والهندسية على الخامات المختلفة من أخشاب ومعادن، وأشغال التكفيت واشغال التطريز على النسيج من فنون السيرما وغيرها من فنون التراث المصري عبر العصور.

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وبالتوازي مع ورش العمل انطلقت عدة محاضرات عن "دلالات الكتابة والرسومات والنقوش في التراث الإسلامي"، وتحدث فيها الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والأستاذة الدكتورة شادية الدسوقي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد زينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة الإسلامية.

وفي الأيام الثلاثة الباقية وهي اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، أطلق المتحف مبادرة بعدة ورش عمل بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية وغرفة الصناعة اليدوية، للتدريب على صناعة الإكسسوارات، وشغل خشب الخرط العربي، والمشغولات النحاسية، والتدريب على مبادئ اللغة الهيروغليفية، والطبع على المنسوجات، والخط العربي، والتصميمات الزخرفية الهندسية والنباتية على المنتجات التطبيقية"، وتم تخصيص يوم الأربعاء 18 سبتمبر كيوم لليتيم وذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "في حب مصر"، ويشمل زيارات للمتحف الإسلامين وورش عمل للأطفال، والعاب ترفيهية وجوائز.

وأعلن المتحف عن تفاصيل ورش العمل التي ستنطلق غدًا الثلاثاء، وهي في فن خرط الخشب العربي وتستهدف الأعمار من 14 إلى 20 عامًا، تحت إشراف الفنان طلعت أرابيسك، وتستهدف التعرف على مهارات خرط الخشب والأرابيسك، ثم ورشة الحفر وطرق المعادن وتستهدف الأعمار من 14 إلى 22 عام، تحت إشراف الفنان رمضان جمعة، وأخيرًا ورشة التطريز بالخيوط الملونة، تحت إشراف الفنان أشرف القصبجي، وتبدأ الورش الساعة 10 صباحًا وتمتد حتى الثالثة مساءً.