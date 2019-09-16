أخبار مصر | 'الصحفيين' تطالب بجوائز متخصصة للزملاء الفلسطينيين في جائزة دبي للصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تطالب بجوائز متخصصة للزملاء الفلسطينيين في جائزة دبي للصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، للاهتمام بالصحافة العربية، وبملف الحريات؛ باعتباره أهم الملفات في الوقت الحالي.

وقال خلال كلمته بلقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، إن هذا الملف أصبح ذي أهمية قصوى، ولابد من إعطائه الأولوية في الفترة المقبلة، وكذلك في الموضوعات التي تفوز بجائزة دبي للصحافة.

وقال أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة إنه من الضروري تنمية الإعلام من أجل تنمية المجتمع، نظرًا أن متغيرات الصحافة، وإعداد الصحفي وتثقيفه أمر هام.

وتساءل عضو مجلس النقابة: "هل دور الإعلام بناء الرأي العام أم إشباع رغبات الرأي العام، لأن ما تقوم عليه الصحافة الشير والترافيك بشكل أهم من الموضوعية، إن الإعلام العربي يسقط في فخاخ المصطلح".

ودعا هشام يونس أمين صندوق النقابة، لمناقشة البُعد الاقتصادي في صناعة الصحافة، مؤكدًا أن كل مدخلات الصحافة تأتي من الخارج، ولا يوجد صناعة داخلية لها، ولا يوجد استثمار عربي في هذا المجال، فيما طالب بجائزة متخصصة للصحفيين الفلسطينيين لتعرضهم للقتل والخطر دائمًا.

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وكان بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.

كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون

ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".

وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

