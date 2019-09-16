أخبار مصر | نقيب الصحفيين يرحب بزيارة وفد من نادي دبي للصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يرحب بزيارة وفد من نادي دبي للصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بوفد نادي دبي للصحافة، الذي وصل في لقاء وزيارة اليوم، إلى نقابة الصحفيين، قائلًا: "يسعدنا أن نستقبل وفدًا من أشقائنا الإماراتيين، وخاصة دبي، برئاسة مني غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام، بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء".

وأضاف: "أتحدث عن جائزة الصحافة العزبية، وعدد كبير من الصحفيين المصريين، شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ أنشائها منذ 20 عامًا".

وكان بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.

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كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.

ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

