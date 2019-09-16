أخبار مصر | التفاصيل الكاملة للقاء "عبدالعال" برئيس مجلس الأمة الكويتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للقاء "عبدالعال" برئيس مجلس الأمة الكويتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى والوفد المرافق له، بمكتبه بمجلس النواب، وذلك بحضور السيد الشريف وكيل أول البرلمان وسليمان وهدان وكيل البرلمان.

ويأتي لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء بين الجانبين، سبل تدعيم العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الأمة الكويتى، والأحداث التى تمر بالمنطقة، وكيفية تدعيم العلاقات بين البرلمانين فى الإطار الذى يخدم مصلحة البلدين والأمة العربية.

وفي مارس الماضي، استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال بمرزوق الغانم، مُشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتقدير مصر حكومة وشعبًا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.

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وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن ضرورة التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، كما أشاد سيادته بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي، الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال التى لقيها في بلده الثاني مصر، مؤكدًا على العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، كما أكد الغانم على أهمية دور مصر في المنطقة العربية واصفًا إياها بقلب العرب النابض ومشيدًا بالدور التاريخي المصري الداعم للكويت في كافة المجالات.

وخلال الشهر الجاري، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، خلال زيارة لدولة الكويت، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

كما أكد الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

