أخبار مصر | نادي دبي للصحافة: نعمل على أن تكون زيارتنا لمصر هادفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي دبي للصحافة: نعمل على أن تكون زيارتنا لمصر هادفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءً إعلاميًا، ظهر اليوم الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.

كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.

ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".

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وأضافت: "أنتم من ساهمتم في في رفعة الشأن الصحفي لدينا، وسنة 2020 تحتفل دبي عاصمة للصحافة العربية، حرصنا على أن تكون زياراتنا هادفة لسماع كل وجهات النظر، أو المبادرات لتطوير الصحافة العربية".

وتابعت: "نريد أن نعزز دور الصحافة المصرية في جوائز الصحافة العربية، وبعد 18 عامًا من إطلاق جائزة نادي دبي للصحافة، نريد أن نسمع اقتراحاتكم بشأن تطويرها، وشرفت اليوم، بمقابلة عدد من رموز الصحافة، وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام".

وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

