أخبار مصر | أهم ما جاء بالصحف المصرية.. لقاءات مدبولي وطرح وزارة المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم ما جاء بالصحف المصرية.. لقاءات مدبولي وطرح وزارة المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث أبرزت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما ركزت على تأكيده أن مصر تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بشكل تدريجي، بحلول عام 2022، في ضوء جهود البنك المركزي الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

كما ألقت الضوء على ما أدلى به طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة، أن أرصدة البنوك المحلية بالخارج ارتفعت إلى 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بحوالي 6 مليارات فقط قبل برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن رحلة الإصلاح أتت بثمارها على مستوى الاقتصاد الكلي وتعافي النمو ليصل إلى 5.5%، وما كان لها أن تتم لو لم تتوافر دعائم الاستقرار النقدي والمالي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.وعلى المستوى الحكومي.

وأشارت الصحف إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم، ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء افتتاح عدة مشروعات بسيناء في احتفالات أكتوبر المقبل.

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وفي شأن اقتصادي، لفتت الصحف إلى طرح وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.750 مليار جنيه، مضيفة أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 16.221%، بالإضافة لطرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.537%.

كما تصدر الحديث عن حجم التعاون التجاري الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي عناوين الصحف وتم ذكر أن حجم التعاون يصل إلى 1.1 مليار يورو سنويا، كما يشكل حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي نحو 30% من حجم تجارتها السلعية مع العالم، وفقًا لما ذكره أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة.

ومن جهة أخرى، ذكرت الصحف على هامش اجتماع وزراء الري في كل من: مصر والسودان وإثيوبيا، أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن القاهرة مستعدة دائمًا للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، منوهًا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

وفي سياق التعاون العسكري، أفادت صحف الاثنين أنه في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري- الأمريكي المشترك "JCET" لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.وأضافت الصحف أن هذا التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعى لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.