أخبار مصر | عاجل.. القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.
وقد نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاءهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلي قاعدة البحر الأحمر البحرية.
في سياق آخر، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "طارق 50" الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.
يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
المرحلة الرئيسية تضمنت عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة.
خلال المرحلة ظهر مدي الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز ".
كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولي فى حماية مقدرات الوطن.
وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
حضر المرحلة واللقاء عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.