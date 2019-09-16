أخبار مصر | عاجل.. القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات البحرية، من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق حيث كان يحمل علي متنه (38) فردا، منهم عدد (26) سائحا بالإضافه إلى طاقم اليخت المكون من (12) فردا.

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.

وقد نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاءهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلي قاعدة البحر الأحمر البحرية.

في سياق آخر، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "طارق 50" الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.

يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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