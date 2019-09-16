شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع وفدي «سيمنس» و«تاليس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإثنين، اجتماعين منفصلين مع كل من وفدي شركتي «سيمنس» و«تاليس» العالميتين، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبحث امكانية التعاون في الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال السكك الحديدية بمصر، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

ففي لقائه مع وفد شركة سيمنس، ناقش «الوزير» عددًا من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع خط سكة حديد الغردقة / سفاجا/قنا/ الأقصر للركاب والبضائع ومشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

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كما تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214كيلومترا والذي تنفذه الشركة حيث أكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية بما يساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، بما يساهم في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وفي اجتماعه الثاني مع وفد شركة «تاليس» الإسبانية العالمية، بحث وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة على خط أسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم ،حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وإدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

كما أشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى أنه وجه رئيس هيئة الطرق والكباري بالبدء الفوري للتعاقد مع استشاري لتصميم كوبري للسيارات والمشاة ليكون بديلا لمزلقان أبوحمص لسرعة البدء في تنفيذه.