شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نادي دبي»: مصر ساهمت في رفعة شأن صحافتنا.. ونتمنى تعاونها دائمًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في اللقاء، الذي عقده النادي بنقابة الصحفيين، الإثنين، بمشاركة مجموعة من قيادات المهنة، قائلة: «تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به».
وأوضحت «غانم» في كلمتها خلال اجتماع النادي الذي عقده بنقابة الصحفيين، الإثنين، قائلة: «زياراتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجني ما تم تأسيسه في صحافتنا»، مشيرة إلى أنه «أنتم من ساهمتم في رفعة الشأن الصحفي لدينا، موضحة أن عام 2020 سيشهد احتفال دبي بكونها عاصمة للصحافة العربية».
وأكدت رئيس نادي دبي للصحافة أنه «حرصنا أن تكون زياراتنا هادفة لسماع كل وجهات النظر أو المبادرات لتطوير الصحافة العربية، ونريد أن نعزز دور الصحافة المصرية في جوائز الصحافة العربية، فبعد 18 عامًا من إطلاق جائزة نادي دبي للصحافة نريد أن نسمع اقتراحاتكم بشأن تطويرها»، معربة عن اعتزازها بمقابلة عدد من رموز الصحافة وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كان وفد نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، قد عقد لقاءً إعلاميًا، ظهر الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، ومدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وعدد من رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية مصرية.
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