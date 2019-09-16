شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: فتح فصول لـ«خدمات ثانوي عام مسائية» بحد أدنى ١٧٠ درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اعتمد الالتحاق بفصول الخدمات ثانوى عام مسائية بالصف الأول الثانوي بنظام الخدمات للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحد أدنى ١٧٠ درجة وفقا للكثافة وطلبات أولياء الأمور.

وأضاف «الديب» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه كانت المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى للتنسيق ٢١٥درجة، والثانية ٢١٠ درجات والثالثة ٢٠٥، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها للمحافظ.

الجدير بالذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت ٦٧٦٤٦طالبا .