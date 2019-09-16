شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تتوقع انخفاض أسعار الأرز بنسبة 25% عن العام الماضي: «الطن بـ3700 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار الارز هذا العام عن العام الماضي بنسبة 25%، خاصة في ظل وجود مخزون أرز لدي وزارة التموين يكفي لآخر عام 2019 ومخزون آخر لدى التجار والمزارعين.

وقال أبوصدام، في بين صحفي، الاثنين، إن الموسم الحالي شهد زراعة أصناف من الأرز ذات انتاج وفير بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز، قبل أن تقرر وزارة التموين وقف الاستيراد في يونيو الماضي حفاظا على اسعار الارز المحلي من الانهيار، مشيرا إلى البدء في حصاد الارز متوقعا انتاجا غزيرا يكفينا ذاتيا حتي آخر عام 2020.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة سمحت بزيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان بزيادة 350 اأف فدان عن العام الماضي، وبنفس كميات المياه التي استهلكت بزراعة الارز العام الماضي، حيث زرعت 150 ألف فدان بأصناف الارز الجاف التي يكون استهلاكها للمياه كاستهلاك محصول الذرة والقطن وزرعت 200 الف فدان بمياه الصرف الزراعي المعالج.

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وأوضح أبوصدام أن الفلاحين زرعوا مساحات أرز أخرى بالمخالفة، تبلغ ضعف الزراعات المخالفة العام الماضي تقريبا، مضيفا أن أسعار الارز المصري داخل مصر الآن أقل بنحو 30% من أسعار الارز المماثل له بالخارج وأقل بـ800 جنيه تقريبا عن أسعاره العام الماضي.

وأضاف نقيب الفلاحين أن طن الأرز الشعير يباع الآن بنحو 3700 جنيه، موضحا أنه يتوقع ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض من افخر أنواع الارز البلدي (الارز الأبيض عريض الحبة) عن 8 جنيهات للكيلو.

وأكد أبوصدام ان انخفاض أسعار الأرز لن يضر التجار العاديين، وانما سوف يضر المحتكرين الذين لديهم مخزون كبير من العام الماضي، وان انخفاض أسعار الارز هذا الموسم درس قاسي للمزارعين الذين اختاروا مخالفة قرارات الحكومة وزرعوا أرزا بالمخالفة فعوقبوا بالغرامه وانخفاض الأسعار.

وشدد على أن المواطنين هم المستفيدون حيث يتوفر الأرز بأسعار منخفضة، كما سيساهم انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم في دعم الاتجاه إلى تقليل زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، والذي يأتي الأرز على رأسها باستهلاك الفدان لنحو (7 آلاف متر مكعب) مياه طوال فترة زراعته.