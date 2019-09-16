شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف خالد محمود رئيسا للإدارة المركزية لشؤون محطات البحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد محمد محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشؤون محطات البحوث والتجارب الزراعية بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة لعمله، وذلك بدلا من الدكتور جمال سرحان. يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم ١٠٠٣ لسنة ٢٠١٩.

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