شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوقف وكيل مدرسة: «عمركم شفتم حمامات بالمنظر السئ ده؟» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كنتم فين من أول الأجازة وباقى أيام على الدراسة».. بهذه الكلمات انفعل الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إدارة مدرسة ميت الفرماوي التجارية، بعد اكتشافه سوء أحوال المدرسة وتكسير المقاعد وسوء حالة الحمامات وعدم إجراء إدارة المدرسة لأعمال الصيانة البسيطة.

وكان المحافظ قد زار المدرسة خلال جولة مفاجئة لقرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر، تفقد خلالها المدرسة الثانوية التجارية والوحدة الصحية ومدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية.

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

وبدأ المحافظ جولته بمدرسة التجارة بالحمامات والتى تبين عدم نظافتها وسوء حالتها، وقال: «عمركم شفتم حمامات بالمنظر السئ ده، ازاى الطلبة يدخلوها بالشكل ده دى هتجيب لهم أمراض»، موجها بزيادة حنفيات الشرب بجوار السور لتناسب عدد الطلاب البالغ 950 طالبا وطالبة على فترتين، قائلا: «ازاى 4 حنفيات تغطى العدد ده كله ممكن يحصل كوارث بسبب التدافع».

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

وتفقد المحافظ فصول المدرسة واكنشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن اسباب عدم اجراء المدرسة للصيانة البسيطة قبل الدراسة فبرر طارق العش، وكيل المدرسة، عدم اجراء الصيانة بسبب عدم وصول السلفة المخصصة للصيانة، وانهم قدموا اوراق لطلبها من الإدارة منذ يومين وستصل خلال شهر، فانفعل المحافظ قائلا: «وانت كنت فين يا بيه من اول الأجازة وكانت فين ادارة المدرسة والمدارس على الأبواب واموال الصيانة في الإدارات منذ اكثر من شهر».

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جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

ووجه المحافظ حديثه لوكيل المدرسة: «ليه مطلبتش السلفة من شهر، جاى قبل اسبوع من الدراسة تطلبها وترجع تقول اتأخرت، التقصير عندك انت وانت المسوول عن الحالة السيئة دى، لأن مديرة المدرسة تسلمت العمل من اسبوع واحد وانت كنت نايم وصحيت دلوقتى، حرام عليكم احنا مش بنطلب منكم حاجة كبيرة ولا قلنا ادهنوا المدرسة، ده شوية خشب وزجاج مكسر هتصلحوهم علشان ولادنا يعرفوا يقعدوا ويتعلموا في مكان آدمى، انا مش عارف انتم كلكم قاعدين بتعملوا ايه».

وقرر المحافظ إيقاف وكيل المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب التقاعس عن تنفيذ اعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة والتأخر في طلب السلفة اللازمة رغم التنبيه على ذلك من قبل مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

ووجه شاروبيم هيئة الأبنية التعليمية بإنتداب فريق عمل من المهندسين والعمال لسرعة اجراء اعمال الصيانة والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسى.

وتوجه المحافظ عقب ذلك لمدرسة عمر بن الخطاب الإبندائية بالقرية وأشاد بمستوى المدرسة وانتظام هيئة المدرسة وانتظام فصول رياض الأطفال والصفين الأول والثانى، واجرى حوار مع التلاميذ حول حبهم للمدرسة ولوطنهم وتشجيعهم على التحصيل والعلم لتحقيق احلامهم في ان يخدموا وطنهم.

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

ووجه سوال لتلاميذ الصف الثانى حول عملهم في المستقبل، قائلا: «مين عايز يبقى مهندس أو دكتور أو ظابط؟»، وتبارى التلاميذ في الإجابة، مؤكدا لهم انهم مستقبل مصر المشرق كما سألهم عما يدرسونه فأكدوا انها مادة العربى ودرس عن الأسرة، فقال: «الأسرة هي اساس المجتمع لو كانت كويسة ومتحابة هيكون المجتمع كله مترابط ومتحاب» .

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

جولة محافظ الدقهلية بالمدارس

ثم تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بالقرية وأشاد بانتظام الأطباء وهيئة التمريض ووعد بدراسة ضم الفراغات المهجورة بالوحدة لأملاك الدولة واستغلالها في منشآت خدمية للقرية.