شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد 4 مصانع بالمنطقة الحرة: «الصناعة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بعد تطويرها، تفقد 4 مصانع، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبدأت جولة رئيس الوزراء بزيارة مصنع الشركة المصرية العالمية للمنسوجات «طاي» والذي يعمل في صناعة الملابس الجاهزة، ويبلغ حجم استثماراته 11 مليون دولار، وبلغ حجم صادراته الخارجية خلال العام المالي الماضي 8 ملايين دولار، ونجح في توفير 1279 فرصة عمل.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمصنع شركة «ليونى وايرانج سيستمز ايجيبت»، الذي يعمل في صناعة الأنظمة السلكية والكهربائية للسيارات، ويبلغ حجم استثماراته 74 مليون دولار، كما بلغ حجم صادراته الخارجية خلال العام المالي الماضي 2018-2019 نحو 154 مليون دولار، وهو ما أسهم في توفير 5 آلاف فرصة عمل.

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ثم قام الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه عقب ذلك، بتفقد مصنع شركة «أتلانيك إندستيريز» الذي يعمل في صناعة المشروعات الغازية، ويبلغ حجم استثماراته 158 مليون دولار، وبلغ حجم صادراته العام المالي الماضي 419 مليون دولار، حيث يتم تصدير منتجاته لـ44 دولة، ووفر 306 فرص عمل، كما تفقد مصنع شركة صحارا للطباعة، المتخصصة في طباعة الكتب والمجلات والصحف، وتبلغ حجم استثماراته 11 مليون دولار، وبلغت صادراته العام المالي الماضي 6 ملايين دولار، ووفر 352 فرصة عمل.

وخلال جولته بالمصانع حرص «مدبولي» على التحاور مع العمال والعاملات، مشيدًا بمجهوداتهم، وبدعمهم لوطنهم في هذه المرحلة. وعلى هامش الزيارة، أكد رئيس الوزراء اهتمامه بزيارة المصانع المختلفة، خاصة مصانع القطاع الخاص، قائلا: سأكرر ما سبق أن قلته، بأن الصناعة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات، ومواجهة التحديات في هذا القطاع المهم، الذي يوفر فرص عمل، كما يوفر العملة الصعبة، من خلال عمليات التصدير، وأن المصانع التي تم تفقدها اليوم تصدر منتجاتها إلى دول كثيرة على مستوى العالم.

كما أوضح أن أهم العقبات التي تعمل الحكومة على إزالتها حاليا هي التعقيدات البيروقراطية، في عملية الإفراج الجمركى عن البضائع، فلدينا نحو 17 إجراء لحين الانتهاء من هذه العملية، وهناك تكليف للجهات المعنية بالانتهاء من حل هذه المشكلات، وتيسير الإجراءات قبل نهاية هذا العام.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة في ملف رد المستحقات المتأخرة للمصدرين، سيتم الإعلان عنها اليوم، وهذا الملف هو أحد الملفات الصعبة التي اقتحمتها الحكومة، وحققت فيها تقدمًا.