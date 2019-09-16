شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية لتأهيل الطلاب لاحتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كلا من الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اتفاقية تعاون مشتركة، الاثنين، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وقال «الكردى» إن توقيع الاتفاقية بداية إجراء يتبعه مراحل الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية، مشيرا إلى أنها انطلاقا من رغبة مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية والبورصة المصرية في تعزيز التعاون بما يسهم في تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة سيكون مسؤولاً عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وذكر أن الجامعة من جانبها ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، لافتا إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

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اتفاقية تعاون بين الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

اتفاقية تعاون بين الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ومحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

من جانبه، ذكر محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية ستدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، ليس فقط على المستوى النظري بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار في البورصة.

وأوضح «فريد» أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة الإسكندرية، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

وعقب توقيع الاتفاقية جرى التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بالادخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، كما تم الاتفاق على توفير البورصة فرصة تدريب للطلاب المتميزين خلال الصيف.

حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاءالدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، وعدداً من قيادات البورصة المصرية.