شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الصوفية» تعقد مؤتمرها السنوي الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس المجلس الأعلى ورئيس ائتلاف دعم مصر، بأن المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة القصبي تنظم المؤتمر الصوفي السنوي العام، ظهر الأربعاء المقبل، بمركز مؤتمرات الأزهر، وسط حشد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدي الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن المؤتمر جاء للتأكيد على دعم الدولة المصرية في مواجهة المخططات التي تستهدف تقسيم الشعب المصري وللتأكيد على الثبات في مواجهة هؤلاء كما أن المؤتمر يؤكد على أهمية دور التصوف في دعم القيم الأخلاقية والتسامح وكذلك التصوف في مواجهة التطرف.

وأوضح «قنديل» أن النؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سوف يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية للتوضيح على أهمية دعم الدولة ونشر القيم الاخلاقية والتسامح.