شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: قرارات جمهورية لتعيين عمداء جدد بـ4 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس، وذلك في إطار استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019\2020.

وقال عبدالغفار إن التعيينات الجديدة تشمل الدكتور محمد السطوحي، عميدًا لكلية العلوم، والدكتورة سلوى رشاد، عميدًا لكلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتورة أماني عبدالحميد، عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبدالهادي، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية، والدكتورة داليا منصور، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس.