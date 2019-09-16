شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للإبداع لدعم الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مشترك في مجال الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر والمعلوماتية والطاقة المتجددة مع جمعية الإمارات للإبداع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدی الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين أفراد المجتمع في مجال ريادة الأعمال من خلال الاستشارات والبرامج التأهيلية التي من شأنها تعزيز دور الشباب في مجتمع الأعمال.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية الدولية في مجال الإبداع والابتكار، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات الوطنية والاستفادة من الخبراء والباحثين لدی الطرفين وتنفيذ المشروعات البحثية وعقد الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

اتفاقية تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجمعية الإمارات للإبداع لدعم الموهوبين‎

اتفاقية تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجمعية الإمارات للإبداع لدعم الموهوبين‎