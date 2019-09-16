شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام لـ210 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لعام 2019 / 2020 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من 215 درجة إلى 210 بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة، حتى تستوفى كافة المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية.

وأوضح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن هذا القرار جاء في ضوء وجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوي وعدم استكمال الكثافة الطلابية في بعض المدارس الثانوي العام، وبناءً عليه تقرر النزول بمجموع الثانوي العام والرياضي، وأن عدد الفصول المتاحة 650 فصلا ببعض المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يراعي كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس في نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن «هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام والرياضي حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها».