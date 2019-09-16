شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الزراعة مع نظيرته البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تريزا كرستينا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون الزراعي بين البلدين وخاصة في مجال حركة الصادرات الزراعية، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات وزارتي الزراعة من البلدين، فضلا عن السفير البرازيلي بالقاهرة.

وبحث «أبوستيت» مع نظيرته البرازيلية فتح الأسواق هناك للمنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب والثوم والموالح، حيث أكدت وزيرة الزراعة البرازيلية أنه في القريب العاجل يتم استيراد العنب المصري وخلال شهر نوفمبر المقبل سوف يتم إرسال بعثة فنية برازيلية لمصر للتفاوض النهائي حول استيراد الموالح المصرية.

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وقال الوزير إنه بحث مع نظيرته البرازيلية، سبل تكثيف التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني بين البلدين وكيفية تعزيز حركة الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين، كذلك دراسة مقترح لإنشاء شركة برازيلية لتصنيع اللحوم مقرها بمصر، مرحبا بإنشاء مثل هذه الشركة التي تتطلب دراسة جيدة من حيث اللوجيستيات واختيار الموقع والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وشدد «أبوستيت» على أنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارتي (الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة) في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية التنسيق لزيارة لجنة فنية برازيلية لتحديد الإجراءات والالتزامات ويليها زيارات أعمال التدريب والتأهيل وذلك لتوفير الوقت والمضي قدما في هذا المشروع.

كما بحث الجانبان أيضا استيراد الماعز والأغنام البرازيلية ذات الجودة العالية، وذلك بعد فحصها جيدة لضمان خلوها من الأمراض وعدم دخولها البلاد إلا بعد استيفاء اشتراطات الحجر البيطري المصري، بالإضافة إلى تنظم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل في المواعيد التي لا تؤثر على المنتج المصري وبعد استيفاء شروط الذبح الحلال طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية. ولفت «أبوستيت» إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في مجال البحث العلمي الزراعي والتعاون في مجال البايو جاز والمخلفات والمحاصيل الزراعية، وتبادل الأصول الوراثية لمحاصيل الأعلاف وأشجار الخشب.