شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال الطلاب المقبولين لإجراء تحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد، لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات. وبدأ الكشف الطبى وفق الجداول المعلنة للطالبات فقط ويستمر حتى 19 سبتمبر الجارى، بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة. Advertisements ويبدأ الكشف الطبى على الطلبة "بنين" بداية من 22 سبتمبر الجارى ويستمر حتى 26 سبتمبر، بالمدينة الجامعية طلبة "بنين". وكشفت جامعة عين شمس أن الكشف الطبى يبدأ من التاسعة صباحا، لافتة إلى أنه بعد يوم 26 سبتمبر، يتوجه الطلاب المتخلفون عن مواعيد الكشف الطبى المعلنة لمقر الإدارة العامة للشئون الطبية بعبده باشا بالعباسبة.



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