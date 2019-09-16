شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى دبى للصحافة: الإعلام متواجد وبقوة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى غانم رئيسة نادى دبى للصحافة، إن الإعلام متواجد وبقوة فى مصر، مضيفة أن نقابة الصحفيين هى أهم منصة إعلامية فى مصر.

وأضافت منى غانم، خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه مجلس نقابة الصحفيين بالوفد الإعلامى الإماراتى: "زيارتنا جاءت لتوطيد العلاقات الإعلامية بين الإمارات ومصر، منذ قيام دولة الإمارات استعان الراحل الشيخ زايد بالإعلام المصرى لتأسيس الإعلام الإماراتى، الصحفيون المصريون هم من ساعدوا على نهضة الإعلام الإماراتى".

Advertisements

وتابعت:" نحتفل بإطلاق دبى عاصمة للإعلام العربى 2020، وجودنا الآن يعزز توطيد العلاقة، نريد أن نعزز جمهورية مصر فى جوائز الصحافة العربية وتطوير الجائزة، التقينا برئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشة أوجه التعاون، ونريد أن نعود كما بدأت القيادة بدولة الإمارات فى التعاون مع الإعلام المصرى ونبنى مشاريع جديدة".