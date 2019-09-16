شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس: نستقبل 50 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت كلية التجارة بجامعة عين شمس، كل استعدادات العام الدراسى الجديد، حيث تستعد لاستقبال مايزيد عن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الدراسى 2020/2019، الذى يبدأ يوم السبت المقبل.

وأكدت كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة، بالإضافة إلى صيانة كل القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.

وأجرت الكلية إحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) بتكلفة مليون ومائتان ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه، وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسى بتكلفة 320 ألف جنيه، وإنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD بتكلفة 470 ألف جنيه، والانتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه، كما تم تحديث وحدة التصحيح الإلكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت 2 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية وكذلك مداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

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وأضافت الكلية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة استعداداً للعام الجامعى الجديد، التى تتمثل فى تغيير الإضاءة بالطرقات وقاعات الدراسة، وكذلك صيانة جميع دورات المياه، وصيانة أجهزة الصوت والعرض والمراوح والتكييفات بقاعات ومدرجات الكلية .

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعى من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.

وأشارت الكلية إلى أنها لا تدخر جهداً فى التعامل مع الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائى وفقا لحالات الطلاب، لافته إلى أنه تمت الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب و رعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتى شملت الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية.