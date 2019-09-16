شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء يتفقد بعض المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أحد مصانع تصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر. وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع إحدى العاملات بالمصنع ، سألها خلاله عن مؤهلها ومدة عملها بالمصنع. Advertisements كما تفقد رئيس الوزراء مصنع شركة ليونى بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وإنتاجه. يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى يقوم بها رئيس الوزراء حاليا للمنطقة الحرة بمدينة نصر.

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