تعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس وهم الدكتور محمد رجاء محمد السطوحى محمد - عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتورة سلوى رشاد، أمين محمد سليم، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة أمانى عبد الحميد محمود إسماعيل، عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبد الهادى عبد الرحمن إبراهيم- عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية، والدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور- عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس.

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