شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالوفد الإعلامى الإماراتى الذى يزور مقر نقابة الصحفيين برئاسة منى غانم، وبمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية المصرية.
وتابع ضياء رشوان خلال كلمة له فى اللقاء : " يسعدنا أن نستقبل وفدا من أشقائنا الإماراتيين وخاصة دبي، برئاسة منى غانم رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام بصحبة وفد من الزملاء الأعزاء".
وتابع ضياء رشوان: "أتحدث عن جائزة الصحافة العربية وعدد كبير من الصحفيين المصريين شاركوا بها بموضوعات أو تحكيم منذ إنشائها منذ 20 عاما، الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز ".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: الوجود المصرى فى النشاط الصحفى و الإعلامى بدبى متميز وبارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.