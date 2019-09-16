شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ تعيينه.. المعاون البطريركى للكاثوليك يزور محافظ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، أمس الإثنين، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ورافقه فى الزيارة القمص أنطونيوس غطاس الوكيل العام، والأب يوحنا جورج والأب فرنسيس وحيد.

تأتى الزيارة لتعميق العلاقات بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية مع قيادات الدولة.

كان الأنبا باخوم قد اجتمع بكهنة الإسكندرية وفى اللقاء تم انتخاب الأب يوحنا جورج والأب فرنسيس وحيد مع القمص الأب انطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية بالأسكندرية لتمثيل المجمع بمجلس الشورى للكهنة وتم تحديد بعض المسؤوليات مثل لجنة الدعوات للأب بولس عطية ويشاركه الأب ميشيل شفيق، ولجنة العائلة يرأسها الأب يوحنا جورج، ولجنة الشباب يرأسها الأب فرنسيس وحيد، وللعلاقات العامة الأب بيشوي عبد المسيح ولجنة التربية والتعليم المسيحى للأب يوسف محارب.