شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعرب دعمه الكامل لاستقلال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تصريحات أدلى بها المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد عقب أداء اليمين الدستورية صباح اليوم، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن احترامه وتقديره لجميع قضاة مجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، وعن دعمه الكامل لاستقلال القضاء الإدارى فى سبيل أداء رسالته السامية، وما يؤديه من دور فاعل ومؤثر لحماية الحقوق والحريات العامة لينعم المواطنون بسياج من الطمأنينة .

وأضاف حسام الدين، أن رئيس مجلس الدولة و جميع مستشارى وأعضاء المجلس يوجهون الشكر إلى رئيس الجمهورية على الثقة الغالية بتعيين رئيس مجلس الدولة الجديد، معربًا أن قضاة المجلس قادرون على تحمل أعباء المسئولية وفى مقدمتها أن يحقق المجلس دوره المأمول للوصول إلى العدالة الناجزة .

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وأضاف رئيس مجلس الدولة الجديد، أنه سوف يعقد اجتماعاً للمجلس الخاص لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل فى المجلس بالمرحلة المقبلة، بما يتمشى مع المفاهيم الجديدة فى الأداء والإنجاز، وبذل أقصى الجهد لتحقيق ما تصبو إليه العدالة فى كافة مراحل التقاضى بالمجلس، وتحصيل حقوق الدولة، وبما يؤدى للترضية القضائية لكافة المواطنين .