شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: برنامج تحفيز الصادرات المصرية سيخضع للمراجعة كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة المصرية، أن برنامج تحفيز الصادرات الجديد، يهدف للاهتمام بالصناعات المصرية والمنافسة العالمية، والمشاركة فى المعارض الدولية.

من جانبه، قال وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية الجديد، يتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات المصدرين السابقة، وحتى من يتقدم حتى موعد 30 يونيو 2020، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بجدية مع المشاكل المتراكمة .

Advertisements

وقال وزير الصناعة، أن برنامج تحفيز الصادرات سيتم مراجعته كل عام، لضمان مواكبته لأى تغيرات أو أحداث تستجد.