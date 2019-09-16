رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل المشاكل التى كانت متواجدة منذ فترات ، ومنها حل التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن من أموال المعاشات، بجانب العمل على حل التشابكات بين وزارتى الكهرباء والمالية فى محاولة لإصلاح المشاكل التى كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى.

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وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى ، والعمل على حل هذه المشاكل، قائلا: "نعى أن هناك مشاكل متراكمة على عشرات السنين ومتوارثة على مدار عقود من الزمن".

وأكد أنه يتم التركيز حاليا على وضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، لافتا إلى أن تشجيع الصادرات المصرية من الملفات الهامة التى توليها الحكومة اهتمام أيضا.